Саенко может стать лучшим футболистом Бундеслиги

22-летний российский нападающий клуба «Нюрнберг» Иван Саенко претендует на звание лучшего футболиста мая в Бундеслиге согласно опроса авторитетного немецкого журнала «Киккер».



Претендентов на это звание определяют капитаны всех команд Бундеслинги и в мае среди претендентов были названы Миролав Клозе из «Вердера», Димитар Бербатов из леверкузенского «Баейра» и прекрасно проведший концовку сезона Саенко. Победитель определится путем опроса болельщиков и объявлен в четверг, 18 мая, передает «Советский Спорт».