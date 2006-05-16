Формула-1: Райкконен отказывается от борьбы

В шести гонках сезона Кими Райкконен лишь дважды поднимался на подиум, а испанская гонка, которую он выиграл год назад, принесла финну лишь пятое место. Райкконен заработал те же 27 очков, что и после шести этапов прошлого чемпионата, но тогда он выиграл две гонки подряд и команда была на подъеме, а сегодня «Макларен» уступает «Феррари» и «Рено», и пока не может рассчитывать на победы. Кстати, Алонсо тоже заработал те же 54 очка, что и год назад, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на f1news.ru.



«Трасса в Барселоне не прощает слабостей вашей машины. Если у нее действительно есть проблемы, то вы не сможете бороться за победу, именно поэтому мы не были конкурентоспособны в Испании, хотя на других трассах совсем немного проигрывали лидерам, - сказал сам Райкконен. - В чем дело? Недостаток поворачиваемости, неудобство в управлении, нельзя сказать, что в какой-то области машина идеальна. В Монако мы должны прибавить, но у меня нет никаких иллюзий — мы вряд ли сделаем большой шаг вперед.



Бороться за титул в этом сезоне будут только «Феррари»и «Рено», они быстры и стабильны, всегда финишируют и конкурентоспособны на любой трассе. А я? Я попробую выиграть одну или несколько гонок, это будет зависеть от массы факторов, но я сделаю все возможное. Увы, о борьбе за титул в этом сезоне мне придется забыть».