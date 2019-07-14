Известная теннисистка побаловала фанатов жарким фото

Донна Векич / Инстаграм

Женский Уимблдон закончился. Серена Уильямс не сумела завоевать 24-й шлем, уступив в финальной схватке румынке Симоне Халеп. Но большинство теннисисток не захотели смотреть финальный матч, и отправились плавать и загорать.

На Адриатическом побережье отдыхает хорватка Донна Векич. 23-летняя теннисистка счастлива, что может позагорать и никуда не торопиться. Кроме того, она постоянно радует своих поклонников в Инстаграм откровенными снимками.

Напомним, Мария Шарапова после вылета из Уимблдона решила отдохнуть в Италии.