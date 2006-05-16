«Спартак» и «Динамо» разошлись «сухим» миром

Состоялись матчи 9-го тура российской футбольной премьер-лиги. С особым вниманием футбольная общественность следила за матчем «Спартак» - «Динамо».



Встреча этих команд оказалась безрезультативной. И по характеру игры, и по счету. Итог матча 0:0. «Спартак» в туринорной таблице чемпионата занимает 7 место. «Динамо», находящееся на 15 месте, борется за выживание.



Результаты остальных матчей тура:



«Москва» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 0:1 (0:1)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 1:0 (1:0)

«Торпедо» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 1:4 (1:1)

«Томь» (Томск) – «Луч-Энергия» (Владивосток) – 2:1 (1:0)

«Сатурн» (Московская область) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:1 (0:0)

«Шинник» (Ярославль) – «Спартак» (Нальчик) - 0:1 (0:1)

«Амкар» (Пермь) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 1:0 (0:0)