Итальянский футболист похвастал знакомством с популярными порнозвездами

Маттео Пессина / atalantini.online

Полузащитник итальянской Аталанты Маттео Пессина совершил неординарный поступок.

Талантливый хавбек присоединился к команде на предсезонном сборе с крайне интересной сумкой. На ней был большой логотип сайта для взрослых PornHub, а также автографы звезд порноиндустрии.

На самом видном месте – росчерки Мии Халифы и Райли Рид.

Все подписчики его Инстаграм оценили фото по достоинству и оставляли позитивные комментарии.

Скриншот / Инстаграм

Главред решил вам показать этих двух знойных красоток.

Миа Халифа / Инстаграм

Райли Рид / Инстаграм

Как видите, вкус у футболиста Аталанты отменный.