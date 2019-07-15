Итальянский футболист похвастал знакомством с популярными порнозвездами

Футболист Аталанты засветил в Сети сумку с автографами звезд порноиндустрии.
Полузащитник итальянской Аталанты Маттео Пессина совершил неординарный поступок.
Талантливый хавбек присоединился к команде на предсезонном сборе с крайне интересной сумкой. На ней был большой логотип сайта для взрослых PornHub, а также автографы звезд порноиндустрии.
На самом видном месте – росчерки Мии Халифы и Райли Рид.
Все подписчики его Инстаграм оценили фото по достоинству и оставляли позитивные комментарии.
Главред решил вам показать этих двух знойных красоток.
Как видите, вкус у футболиста Аталанты отменный.