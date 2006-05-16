Черновцы проведут 3-й этап ЧЕ по мотокроссу

16 мая 2006, 10:51

27-28 мая 2006 года состоится 3-й этап Чемпионата Европы по мотокроссу в г. Черновцы.
В этом году будут выступать на Чемпионате Европы спортсмены таких стран: Италия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Сан-Марино, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Венгрия, Чехия, Россия, Польша, Австрия и конечно, Украина, сообщает СпортОнлайн.

Победителем Чемпионата Европы станет спортсмен, который набрал наибольшее количество очков по итогам 9-ти этапов. Только лучшие 8 спортсменов каждой страны получают от своей федерации лицензию UEM (Европейского Мотоциклетного Союза) на участие в Чемпионате Европы.

Каждый этап состоит из 3-х заездов продолжительностью 20 минут + 2 круга. Место на старте будет определяться по итогам квалификационных соревнований в субботу 27 мая.

Лицензия UEM не гарантирует участие в финальных 3-х заездах каждого из этапов Чемпионата Европы. В финальных заездах в воскресенье, возьмут участие только первые 40 спортсменов, которые показали наилучшее время круга во время часовой квалификации в субботу 27 мая и получают право выбора места на старте каждого заезда.

Среди 40 финалистов в воскресных соревнованиях в 3-х заездах развернется борьба за попадание в первую 20-ку, что даст возможность получить очки, которые пойдут в итоговый зачет как на этапе, так и всем Чемпионате.

Победитель этапа определяется по наибольшей сумме очков, набранных в двух заездах. Абсолютный Чемпион 2006 года определится по наибольшей сумме очков, набранных на всех 9-ти этапах на протяжении года. Отметим, что между заездами Чемпионата Европы будет проводиться Первенство Украины по мотокроссу в классах мотоциклов 50, 65 и 80 куб.см.

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