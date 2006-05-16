В Москве дрались футбольные фанаты. Есть пострадавшие.

В Москве на Ленинградском проспекте произошла массовая драка с участием футбольных фанатов. Об этом сообщает «РИА«Новости».



«Около 23:30 на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Правды произошла драка, в которой приняли участие около 30 человек. В результате пострадали семь человек, из которых трое были госпитализированы», - сказал собеседник агентства.



По предварительным данным, драка произошла между фанатами одной из столичных футбольных команд и группой молодежи. Известно, что дерущиеся пустили в ход пустые бутылки.