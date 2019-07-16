Известная спортсменка побаловала фанатов знойным фото

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина засветилась Португалии.
Пока в мировом биатлоне перерыв, известные биатлонисты отдыхают и хорошо проводят время.
Не стала исключением и представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая укатила в Португалию. Спортсменка уже сделала жаркое фото на побережье.
Čo viete o #Portugal? My sme tu strávili dovolenku a spoznali peknú časť tejto krajiny. Vôbec sme sa nenudili? Prezradím Vám kde sme boli... #praiadarochaportimão Táto pláž je považovaná za jednu z najkrajších portugalských pláží. Leží pri meste Portimăo v regióne Algarve. Piesočnatá pláž je široká a dlhá 2 km. Pozdĺž sa tiahnu skaly rôznych tvarov s červeným nádychom. Pláž Praia da Rocha v doslovnom preklade znamená „Pláž pri skale". #VACATIONtheEND Вот и подошёл к концу наш отпуск. В Португалии мы были первый раз, не лежали только на пляже, и, увидели много красивых мест...а главное... Пра́йя да Ро́ша, самый популярный и известный пляж Португалии, славится своей широкой полосой песка протяженностью более километра, окруженной нагретыми солнцем скалами живописной формы. Рекомендую приехать хотя бы раз.?
Анастасия Кузьмина - словацкая биатлонистка, ранее выступавшая за Россию. Трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратный призер мирового первенства, двукратная чемпионка Европы 2009 года.
Напомним, недавно хорватская теннисистка Донна Векич побаловала фанатов откровенным фото.