Известная спортсменка побаловала фанатов знойным фото

Анастасия Кузьмина / Укринформ

Пока в мировом биатлоне перерыв, известные биатлонисты отдыхают и хорошо проводят время.

Не стала исключением и представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая укатила в Португалию. Спортсменка уже сделала жаркое фото на побережье.

Анастасия Кузьмина - словацкая биатлонистка, ранее выступавшая за Россию. Трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратный призер мирового первенства, двукратная чемпионка Европы 2009 года.

Напомним, недавно хорватская теннисистка Донна Векич побаловала фанатов откровенным фото.