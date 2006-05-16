Бокс: Вудс защитит свой титул в бою с Джонсоном

После победы над австралийским боксером Джейсоном Делайлом чемпион IBF в полутяжелом весе Клинтон Вудс проведет обязательную защиту своего титула против одного из сильнейших боксеров этого веса Глена Джонсона, сообщает ALLBoxing.ru.



«Как только я защитил свой титул, я сразу же сказал своему промоутеру Дэннису Хобсону, что следующим я хочу Глена Джонсона. Я не упоминал о нем до этого боя из-за того, что не хотел заглядывать за спину своего соперника, но поединка с ним я хочу больше чем с кем-либо еще, включая Джо Кальзаге», — заявил Вудс.



Джонсон является обязательным претендентом на принадлежащий Вудсу титул, и представитель британца Роберт Уотермен на этой неделе собирается вылететь для переговоров в США. Хобсон намерен сделать все возможное для того, чтобы поединок с Джонсоном состоялся на родине Вудса в Шеффилде, но сам боксер готов поехать ради этого боя в США. Напомним, что ранее Вудс и Джонсон уже встречались: их первый поединок завершился вничью, а во втором победу единогласным решением судей одержал Джонсон, и теперь Вудс хочет взять реванш за поражение двухлетней давности.