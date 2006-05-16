Объявлен состав сборной Аргентины на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Аргентины Хосе Пекерман назвал состав сборной команды на чемпионат мира - 2006 в Германии.
Состав сборной Аргентины:
Вратари: Роберто Аббондансьери («Бока хунирос»), Леонардо Франко («Атлетико»), Оскар Устари («Индепенденте»).
Защитники: Фабрисио Колоччини («Депортиво»), Роберто Айяла («Валенсия»), Габриэль Хейнце («Манчестер Юнайтед»), Хуан Пабло Сорин («Вильярреал»), Габриэль Милито («Сарагоса»), Николас Бурдиссо («Интер»), Леандро Куфре («Рома»).
Полузащитники: Лионель Скалони («Вест Хем»), Эстебан Камбьяссо («Интер»), Хавьер Маскерано («Коринтианс»), Луис Гонсалес («Порту»), Пабло Аймар («Валенсия»), Хуан Рамон Рикельме («Вильярреал»), Максимилиано Родригес («Атлетико»).
Нападающие: Карлос Тевес («Коринтианс»), Эрнан Креспо («Челси»), Лионель Месси («Барселона»), Родриго Паласио («Бока хунирос»), Хавьер Савиола («Севилья»), Хулио Крууз («Интер»).