Билеты на матч «Барселона»-«Арсенал» добывают оружием

Два вооруженных жителя парижского пригорода во вторник напали на членов совета, требуя бесплатных билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в среду на стадионе в Сен-Дени.



Как сообщает Reuters, хулиганы ворвались в понедельник в здание городского совета Сен-Дени, требуя встречи с мэром города, у которого должно находиться некоторое количество гостевых приглашений. "Сначала все подумали, что это шутка, - заявил Франсуа Ланглад, мэр Сен-Дени. - Но потом они осознали, что все серьёзно".



Однако мэр не был найден и преступники скрылись, передает «Газета.Ru».