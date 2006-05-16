Бекхэм отказался покидать «Реал» и ехать на родину

Капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм отклонил все предложения английских клубов и решил продлить контракт с "Реалом", за который выступает с середины 2003 года.



По информации британских СМИ, наибольший интерес к футболисту проявлял лондонский "Арсенал" - команда начнет сезон-2006/07 на новом стадионе (Emirates Stadium), и появление Бекхэма гарантировало бы высокую посещаемость матчей.



Однако полузащитник заявил, что останется в "Реале" независимо от того, кто станет главным тренером и президентом команды (обе должности в данный момент остаются вакантными). Агенты Бекхэма будут вести переговоры о новом контракте во время чемпионата мира в Германии, и ожидается, что игрок подпишет трехлетнее соглашение.



Учитывая, что последние годы карьеры англичанин собирается провести в футбольной лиге США (MLS), английские болельщики вряд ли смогут увидеть Бекхэма в матчах премьер-лиги, передает «Лента.ru».



Другой громкой трансферной новостью из стана "Реала" является возможный обмен бразильского защитника команды Роберто Карлоса на атакующего хавбека "Челси" Арьена Роббена. Отец голландского полузащитника подтвердил, что Арьен был бы не против в ближайшее время сменить клуб. Оба футболиста выступят на чемпионате мира в Германии.