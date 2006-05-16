Форвард сборной Украины заключил контракт с adidas

Форвард сборной Украины и немецкого «Байера» Андрей Воронин заключил с adidas персональный контракт на международном уровне.



Это первый случай, когда adidas подписывает договор такого масштаба с украинским футболистом. В соотвествии с контрактом, adidas получает право использовать имя и имидж Воронина в своих коммуникациях, рекламных кампаниях и акциях, проводимых по всему миру.



По условиям контракта adidas обязуется обеспечивать игрока самой современной спортивной экипировкой, изготавливаемой компанией. В частности, главный акцент поставлен на индивидуальной игровой обуви, передает «Чемпион».





Компания adidas тесно сотрудничает с ведущими футболистами мира, в число которых входят Дэвид Бекхэм, Кака, Хуан Рикельме, Зинедин Зидан, Рауль, Михаэль Баллак.