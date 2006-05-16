Лига чемпионов: в «Арсенале» считают, что «Барселона» сильнее

Французский нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что, по его мнению, испанская «Барселона» выглядит фаворитом перед финальным матчем Лиги чемпионов, который состоится 17 мая в Париже, сообщает «Евроспорт».



«В настоящий момент «Барселона» лучшая команда в мире, как по игре, так и по составу, а главное, им удается оставаться командой, несмотря на наличие суперзвезд», - сказал Анри.

Также он рассказал о шансах «Арсенала» на победу в турнире: «Мы поверили, что можем завоевать кубок после победы в Мадриде над «Реалом». После этого никто не думал, что мы сможем выбить «Ювентус», но нам это удалось, затем был тяжелый полуфинал с «Вильярреалом». Мы не пропускаем голов уже на протяжении десяти матчей Лиги чемпионов. Лучше всего просто поднять кубок над головой, и тогда ни у кого не будет сомнений в том, что «Арсенал» - сильнейший клуб в Европе».



28-летний француз, который провел в лондонском клубе семь сезонов, также прокомментировал слухи о своем возможном переходе в стан сине-гранатовых по окончании сезона: «Если честно, я даже об этом не думал. Все мысли были о том, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, и нам это удалось. Сейчас я думаю только о финале, но надеюсь определиться с продолжением карьеры до чемпионата мира, а значит, вы все скоро узнаете», передает «Советский Спорт».