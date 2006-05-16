Кубок России: ЦСКА будет хозяином поля в матче со «Спартаком»

В офисе РФС прошла жеребьевка, по итогам которой был определен хозяин поля в финальном матче Кубка России по футболу между ЦСКА и «Спартаком», сообщает официальный сайт РФС.



Им стал армейский клуб, который выступит форме традиционных цветов: красные футболки, синие трусы. «Спартак» будет выступать в белых футболках и белых трусах.



Главным арбитром матча определен Валентин Иванов (Москва). Его помощники – Тихон Калугин (Москва), Владимир Енютин (Москва); резервный арбитр – Михаил Веселовский (Москва); инспектор матча – Валерий Бутенко; комиссар матча – Сергей Куликов.



Финал Кубка России 2005-06 состоится 20 мая на стадионе «Лужники».