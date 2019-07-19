Жена экс-футболиста Динамо без белья раздвинула ноги на столе

Ирина Морозюк порадовала своих подписчиков эротической фотографией.
Жена экс-футболиста киевского Динамо Николая Морозюка снова порадовала своих подписчиков эпатажным фото.
Знойная блондинка сделала весьма провокационный снимок, который выставила в Инстаграм. На нем она без белья и раздвинула ноги.
"Давай со мной оторвемся, Отпусти меня в эту позицию, С тебя кипит бурный секс", - посыпались предложения подписчиков Ирине.
Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов.. За эгалитарность ☝?? Но я вообще этого прикола не понимаю ??♀️ Хотят сексуальное равенство , гендерное равенство и т.д. . Но начнём с того , что мы по природе разные! . Представляю такую ситуацию , выхожу с моим мужчиной с маркета , он даёт мне пакет и говорит : "тащи , малая, ты ж за равноправие!" ? . Я предпочту, всё-таки готовить борщ , чем брать на себя ответственность обеспечивать семью и т.д. . Скорее эти все моменты должны обсуждаться внутри семьи! Мужчина и женщина должны только между собой распределять обязанности. . А вы как думаете?
Недавно, Ирина приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях и открыла бутылку грудью.
Ранее Ирина часто часто выставляла свои эротические фото в сети. Кроме того, показала, как "зажигает" в кровати.