Жена экс-футболиста Динамо без белья раздвинула ноги на столе

Ирина Морозюк радует фанов / Инстаграм

Жена экс-футболиста киевского Динамо Николая Морозюка снова порадовала своих подписчиков эпатажным фото.

Знойная блондинка сделала весьма провокационный снимок, который выставила в Инстаграм. На нем она без белья и раздвинула ноги.

"Давай со мной оторвемся, Отпусти меня в эту позицию, С тебя кипит бурный секс", - посыпались предложения подписчиков Ирине.

Недавно, Ирина приняла участие в набирающем обороты челлендже в социальных сетях и открыла бутылку грудью.

Ранее Ирина часто часто выставляла свои эротические фото в сети. Кроме того, показала, как "зажигает" в кровати.