В Грузии задержан убийца чемпиона Европы по дзюдо

Сотрудники полиции задержали в Панкисском ущелье Грузии подозреваемого в совершении убийства члена сборной страны по дзюдо, чемпиона Европы Джапаридзе.



Как соощает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Грузии, согласно оперативной информации и показаний свидетелей накануне вечером в Тбилиси Д.Маргошвили "выстрелом из пистолета тяжело ранил своего крестника Малхаза Джапаридзе, который позднее скончался от потери крови".



Сразу же после этого Д.Маргошвили выехал в Панкисское ущелье, где проживают его родственники. Оповещенные о совершенном преступлении полицейские задержали Д.Маргошвили у въезда в ущелье сказали в МВД. Об этом передает «Газета.Ru».