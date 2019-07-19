Малиновский забил дебютный гол за Аталанту

Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Итальянская Аталанта в рамках турнира Trophео Fra.mar сыграла с клубом Серии D Брусапорто. Клуб из Бергамо разгромил соперника со счетом 9:0.

Украинский легионер Руслан Малиновский появился на поле с первых минут и сначала отметился голевой передачей на Эбрима Колли, а затем и сам забил. Наш соотечественник реализовал 11-метровый удар на 35-й минуте.

Напомним, трансфер Малиновского обошелся Аталанте в 13,7 миллионов евро. Украинец доволен этому переходу, о чем сообщил в первом интервью итальянским журналистам.