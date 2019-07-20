"Некоторые вещи лучше смотрятся, когда они прикрыты": Серену Уильямс раскритиковали за эротичный снимок

Серена Уильямс / Instagram

Четырехкратная олимпийская чемпионка и обладательница 38 титулов Большого шлема американка Серена Уильямс, которая возглавляет список 50 самых стильных спортсменов, попала на обложку журнала Sports Illustrated.

"Всю карьеру я разрывалась между с теннисом и модой. Я действительно хотела учиться, и в начале 2000-х изучала моду в Институте искусств в Форт-Лодердейле, но не готова была бросить спорт. Однажды хотела создать свой бренд, который был бы предназначен для людей с разными устремлениями, но желающими казаться неистовыми. Я всегда планировала иметь что-то помимо тенниса, для меня это важно", - рассказала Уильямс в интервью изданию.

Serving looks as fierce as tennis balls and setting the standard for the more-than-an-athlete revolution, Serena Williams heads SI’s fourth annual Fashionable 50 list: https://t.co/rMAVABkDVLpic.twitter.com/iOHhvAgGF8 — Sports Illustrated (@SInow) 19 июля 2019 г.

Тем не менее, далеко не все поклонники спорта и тенниса оценили выбор редакции, отметив, что фото на обложке является слишком откровенным и вызывающим.

"Некоторые вещи иногда лучше смотрятся, когда они прикрыты", - отметил 00RaikovD.

"Сильна - это правда, разумна - вполне возможно", - написал WL, намекая, что фото на обложке не так уж и сексуально.

Напомним, что Уильямс проиграла румынке Симоне Халеп в финале Уимблдона.