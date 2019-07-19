Шахтер вошел в топ-10 клубов Европы по балансу прибыли от трансферов

Горняки на трансферах своих игроков заработали 170 миллионов евро.
Донецкий Шахтер вошел в топ-10 рейтинга клубов Европы, которые имеют лучший баланс прибыли и расходов от трансферов за последние 5 лет. Горняки расположились на 8 месте в рейтинге.
Transfermarkt подсчитал, что Шахтер с лета 2014 года потратил на трансферы 55,6 миллионов евро, но заработал при этом на продаже футболистов 172,9 миллионов евро.
Шахтер продал Фреда в Манчестер Юнайтед за 59 миллионов евро, Алекса Тейшейру в Цзянсу Сунин за 50 миллионов евро, Дугласа Косту в Баварию за 30 миллионов евро.
При этом горняки подписали Тете за 15 миллионов евро, Марлоса за 8 миллионов евро, Майкона за 6,6 миллионов евро.
Лидер рейтинга – португальская Бенфика, ее баланс составляет 527,5 миллиона евро.
Напомним, что недавно Шахтер возглавил португалец Луиш Каштру. Экс-наставник горняков Паулу Фонсека подписал контракт с итальянской Ромой.