День Европы не обойдется без «Шахтера»

В рамках футбольного матча, который пройдет на Крещатике в День Европы 20 мая, состоятся 4 турнира. Об этом говорится в плане мероприятий ко Дню Европы, которым располагает «Главред».



В первом турнире примут участие 4 детских команды одного из киевских лицеев. Во втором - две молодежные команды из состава волонтеров и посетителей европейского городка. В третьем – женская команда Киево-Могилянской Академии. В четвертом - две команды дипломатов европейских стран и представителей Еврокомиссии и две команды из состава дипломатического украинского корпуса.



Матчи начнутся в 11:00 будут продолжаться по 10 минут.



После 14:00 состоится мастер-класс директора академии ФК «Шахтер» Хенка ван Стея.



В перерывах между матчами состоится викторина, посвященная первому в истории Украины случаю участия национальной сборной в чемпионате мира по футболу.



Турнир посетит министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.