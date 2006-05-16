Кличко предлагает Брюстеру за бой хорошие деньги

На вчерашнем вечернем шоу на немецком канале SAT 1 гостем был чемпион мира по версии IBF Владимир Кличко.



На вопрос «С кем и когда вы планируете следующий бой?», Кличко ответил: «Мы направили письмо в штаб Лаймона Брюстера, в котором предлагаем ему провести бой Кличко-Брюстер в Лас-Вегасе. Думаю, что такой бой был бы очень интересен для всех любителей бокса в мире.»



После прошлого боя с этим соперником у многих людей осталось много вопросов. Мы знаем, что у Лаймона были проблемы со здоровьем после его предыдущего боя, и, в случае, если он не готов к поединку, можем дождаться его выздоровления.



Мне известно, что Брюстер хотел бы встретиться в реванше с Сергеем Ляховичем, но, думаю, что бой за титул IBF быдет для него лучшим. Думаю, что мой штаб готов предложить Брюстеру также очень выгодные финансовые условия за такой бой», передает Champion.