"Лучше варить борщ": жена Морозюка сверкнула голой грудью и наехала на феминисток

Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk

Ирина, жена игрока турецкого клуба Ризеспор и экс-капитан киевского Динамо Николая Морозюка, в Instagram раскритиковала девушек/женщин, борящихся за равенство полов.

"Много женщин стремятся к равноправию полов... Я вообще этого прикола не понимаю. Хотят сексуальное, гендерное равенство и т.д. Но начнем с того, что мы по природе разные! Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной с маркета, он дает мне пакет и говорит: "Тащи, малая, ты ж за равноправие!" Я предпочту, все-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью", − написала она и присовокупила пару фото с обнаженной грудью.

Напомним, ранее Ирина Морозюк показала, как зажигает в кровати. До этого она баловала фанатов фото с торчащими сосками.