Суркис избавит футбол от «бомжей»

«Заря», обыграв с минимальным счетом «Сталь», еще более укрепила свои лидерские позиции. Преимущество луганчан за минуту до перерыва материализовал в гол Погорелов, поразивший ворота гостей пушечным ударом со штрафного.



А после игры главный тренер луганчан Юрий Коваль в очередной раз попытался донести до общественности информацию о том, что финансовое обеспечение его команды катастрофическое: «Вроде бы и играем неплохо, и результата добиваемся, а поощрения нет. У нас с каждым туром обеспечение все хуже и хуже, а поддержка зрителей все больше и больше.



Надо снять шляпу и стать на колени перед футболистами, которые, не получая зарплату и премиальные, в каждом матче борются до конца. Мы играем сегодня за виртуальные деньги, которые, может быть, когда-нибудь материализуются в реальные. Но жить-то надо сегодня. Игрокам нечем заплатить за квартиры, их выселяют. Завтра мы будем ночевать на вокзале. С таким отношением к делу, как сейчас, команда высшей лиги в Луганске не появится. Григорий Суркис сказал мне при личной встрече, что «бомжей» в высшей лиге не будет», передает Команда.