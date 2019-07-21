Милевский забил гол за брестское Динамо

Артем Милевский / ФК Динамо-Брест

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский забил гол в матче чемпионата Беларуси. Милевский отличился на 69-й минуте матча против жодинского Торпедо.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу Динамо. В конце поединка еще один гол провел другой украинец Алексей Хобленко.

После этого матча, Динамо вышло в лидеры чемпионата Беларуси (39 очков после 16 матчей), и опережае БАТЭ на два очка.

Напомним, Милевский в Инстаграм обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением своих услуг.