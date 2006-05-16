Кабаевой найдена замена

Юные российские гимнастки Марина Шпехт и Евгения Канаева, выигравшие на этапе Кубка мира во французском Корбей-Эссоне, турнире памяти Вероники де Кристофи серебро в многоборье (Шпехт) и золото, три серебра и бронзу в четырех отдельных видах, заслужили благодарность от главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер. Об этом агентству "Весь спорт" рассказала Марина Шпехт, передает «Газета.Ru».



"Условия для выступления в Корбей-Эссоне были далеко не идеальными, хотя все-таки лучше, чем мы настраивались, - рассказала Шпехт. - Сильно мешал только очень крупный ворс на ковре. Главными соперницами были украинские гимнастки Анна Бессонова и Наталья Годунко. Они выступили очень хорошо, но мы все же показали свои программы достаточно прилично. Во всяком случае, и наши тренеры, и даже сама Ирина Александровна Винер похвалили и поблагодарили за выступление. Ирина Александровна сказала, что мы достойно заменили лидеров сборной России Алину Кабаеву, Веру Сесину и Ольгу Капранову, которые пропускали старт в Корбей-Эссоне. Конечно, было очень и очень приятно".



Шпехт также сообщила, что ее следующими стартами станут этап Гран-при в Минске (19-21 мая) и этап Кубка мира, турнир памяти Оксаны Костиной в Иркутске (21-26 июня).