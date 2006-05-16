Фетисов призывает хоккеистов к дисциплине

Вячеслав Фетисов призвал хоккеистов сборной России дисциплинированно сыграть в решающих матчах чемпионата мира, который проходит в эти дни в Риге.



"Вопрос дисциплины стоит остро, - заявил журналистам глава Росспорта в школе номер 12 деревни Клишева Раменского района Московской области. - Хотел бы пожелать ребятам играть построже в следующих играх, так как от этого фактически зависит результат. Эмоции - вещь хорошая, но в таких играх удалений обычно не прощают".



Также Фетисов подчеркнул, что было бы неправильно рассуждать о том, какой соперник в четвертьфинале будет более удобным, сообщает «РИА«Новости». "Неважно, какой у нас будет соперник, выбирать, кто лучше - американцы или чехи - не совсем корректно. Минувшие Олимпийские игры показали, что, обыграв фаворита, мы провалили остальные игры. Слабых соперников в четвертьфинале быть не может", - сказал глава Росспорта.



В заключение он поделился своим мнением об игре сборной России в Риге. "В общем команда оставляет хорошее впечатление, у нее хороший настрой, и ребята бьются в каждой игре. Это вселяет оптимизм, и я надеюсь, что в ближайшее воскресенье мы увидим нашу команду в финальном матче", - заявил Фетисов.