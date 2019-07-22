Подруга футболиста Динамо устроила жаркие танцы в белье

Даша Савина / instagram.com

Дарья Савина, подруга футболиста Динамо Владислава Супряги продолжает активно будоражить Инстаграм. Знойная блондинка не стыдится показывать свое тело и часто выставляет откровенно эротические фото.

Бывает, что Дарье от хейтеров перепадает волна изрядной критики, а бывает, что ее хвалят за весьма откровенные наряды.

Отметим, что Дарья Савина не видит ничего зазорного в публикации откровенных фотографий и опубликовала в Инстаграме свежее видео - красотка решила потанцевать в белье.

Напомним, Владислав Супряга ближайший год проведет в аренде в Днепре-1.