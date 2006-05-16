В Лиге чемпионов будут играть дети

19 мая в 11.00 в Москве состоится торжественная презентация и церемония жеребьевки Международной детской лиги чемпионов «Лукойл»-2006, которую нефтяная компания и Детская футбольная лига (ДФЛ) проводит под эгидой Российского футбольного союза (РФС) уже пятый год подряд, сообщает агентство «Весь спорт».



В церемонии жеребьевки примут участие руководители РФС, Профессиональной футбольной лиги, Российской футбольной премьер-лиги, футбольных клубов. Из числа руководителей, тренеров и игроков ожидаются Николай Толстых, Вячеслав Колосков, Сергей Шавло, Владимир Федотов, Юрий Белоус, Леонид Слуцкий, Михаил Гершкович, Сергей Семак, Эктор Бракамонте, а также руководители нефтяной компании «Лукойл», передает «Советский Спорт».



В нынешнем сезоне отборочные игры Международной детской лиги чемпионов «Лукойл» пройдут в городах четырех государств: в Астане (Казахстан), Кишиневе (Молдова), Тракай (Литва), Ижевске, Барнауле, Владивостоке (все - Россия).



В турнире примут участие пятьдесят команд из двенадцати стран ближнего и дальнего зарубежья - России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Армении, Киргизии, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Польши.