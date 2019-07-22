Чемпиона UFC обвинили в сексуальных домогательствах

22 июля 2019, 11:14

Джон Джонс попал в очередную неприятную историю.

Джон Джонс
Джон Джонс / Karate.ru

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата американец Джон Джонс обвинен в домогательствах, сообщает KRQE News 13.

В полицию обратилась официантка стрип-клуба в американском городе Альбукерке. Она заявила, что боец насильно заставил ее сесть на колени и начал целовать. Девушка сопротивлялась, и в ответ на это Джонс схватил ее за шею.

Боец не явился в полицейский участок, поэтому полиция выдала ордер на его арест.

По словам представителя американца, Джонс не мог получить уведомление о явке на слушания, потому что оно было отправлено на неверный адрес. В итоге он выплатил залог за своего клиента.

Джонс - самый молодой чемпион UFC в истории промоушена. Американец впервые завоевал титул в 2011 году. За четыре последующих года он провел восемь успешных защит. В 2018 году Джонс не выступал в смешанных единоборствах, так как отбывал дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. После отстранения он вернул себе титул. Последнюю успешную защиту он провел в июле, победив бразильца Тиаго Сантоса.

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