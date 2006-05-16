С Поветкиным будет драться американец Кастильо

Следующим соперником олимпийского чемпиона в Афинах Александра Поветкина станет 30-летний выходец из Эквадора Ливин Кастильо, ныне проживающий в США. Об этом ALLBoxing.ru сообщил менеджер Поветкина Владимир Хрюнов.



Послужной список Кастильо насчитывает шестнадцать поединков, в тринадцати из которых он добился победы и в трех проиграл. Стоит отметить, что Кастильо боксирует в стойке левши. Все три поражения он потерпел от очень сильных соперников: в декабре 2000 года он проиграл экс-чемпиону мира в первом тяжелом весе Жан-Марку Мормеку, в октябре 2003-го одному из самых известных аргентинских боксеров последних двух десятилетий Хорхе Кастро и, наконец, в июне 2005 года Олегу Маскаеву.



Поединок Поветкина с Кастильо состоится 3 июня в Ганновере в рамках шоу, главным событием которого станет бой за титул WBA в супертяжелом весе между его нынешним обладателем россиянином Николаем Валуевым и американцем Оуэном Беком.