Гомес восстановлен в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) решили восстановить супертяжеловеса Хуана Карлоса Гомеса в их рейтинге, несмотря на заявление немецкой боксерской федерации о его положительном допинг-тесте, передает « СпортОнлайн»

Правила WBC гласят, что если результат теста положительный, то необходимо провести повторный анализ. При этом боксеру необходимо дать возможность присутствовать во время повторного теста. В соответствии с заявлением WBC, «WBC не были контактированы немецкой комиссией перед проведением повторного теста. Поэтому у WBC не было возможности проинформировать Гомеса о том, что он имеет право проследить процедуру повторного тестирования. Ко всему прочему, собственные тесты проведенные Гомесом, а также тот факт, что калифорнийская комиссия выдала ему боксерскую лицензию, ставят под сомнения результаты лабораторных исследований в Германии.»

WBC рассмотрит возможность включения Хуана Карлоса Гомеса в их новый рейтинг. Напомним, что послужной список Гомеса насчитывает 39 побед при одном поражении. Хотя фактически на счету Гомеса 40 побед; его последняя победа единогласным решением судей над Оливером Макколлом была аннулирована как раз из-за этого оспариваемого допинг-теста.