Чемпион WBO в полулегком весе снова попал в полицию

Чемпион WBO в полулегком весе Скотт Харрисон в ночь с субботы на воскресенье был задержан полицией в ночном клубе маленького шотландского городка Балэх, сообщает « СпортОнлайн»

Официально о причинах задержания пока ничего не сообщалось, и появившиеся в британских СМИ версии варьируются от драки до обвинения в хранении наркотиков.

Этот инцидент ставит под серьезную угрозу грядущую защиту Харрисоном своего титула, которая должна состояться в субботу в Белфасте. Как известно, соперником чемпиона в этом бою должен стать австралиец Гэри Сент-Клер.

Несмотря на произошедшее, менеджер Харрисона Фрэнк Мэлоуни заявил, что грядущему бою ничего не угрожает, и бой обязательно состоится.

Как известно, в 2004 году Скотта Харрисона судили по обвинению в избиении человека в ходе драки в пивной (суд тогда принял сторону Харрисона, признав его невиновным, хотя сам факт драки был установлен). Несколько месяцев спустя боксер устроил потасовку с семью вышибалами одного из ночных клубов своего родного Ист-Киллбрайда, после чего ему запретили вход во все питейные заведения города. Последний конфликт Харрисона с полицией произошел меньше месяца назад, когда его арестовали за очередной дебош в баре (суд должен рассмотреть это дело в сентябре).