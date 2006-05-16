Американский супертяжеловес получил право проводить поединки в США

Американский супертяжеловес Джо Мези, который в течение двух лет был отлучен от выступлений на профессиональном ринге в США, наконец, сумел вернуть себе боксерскую лицензию, передает « СпортОнлайн»

Мези получил лицензию в штате Луизиана и уже в ближайшее время собирается провести там бой. Скорее всего, это случится в июле.

Как известно, Мези был лишен лицензии по медицинским основаниям, после того как в прессу просочились слухи о том, что в поединке против Василия Жирова, состоявшемся в марте 2004 года, он получил серьезную травму головного мозга. Согласно действующим в США правилам, такая травма является основанием для пожизненного запрета на выступления на боксерском ринге, вне зависимости от результатов ее лечения. Представителям Мези, однако, удалось добиться снятия дисквалификации через суд.

Тем не менее, Ассоциация боксерских комиссий США рекомендовала комиссиям всех штатов не выдавать Мези лицензию, и до сих пор данная рекомендация соблюдалось. В связи с этим Джо пришлось провести свой первый бой после двухлетнего перерыва в Пуэрто-Рико, особый статус которого гарантирует его независимость от спортивных американских функционеров.