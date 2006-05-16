Супертяжеловес Макколл объявил себя банкротом

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Оливер Маккол подал на банкротство в городе Нэшвилл, штат Теннесси 3 мая 2006 года, передает «AllBoxing.Ru»

Макколл воспользуется услугами адвокатов Аллена Филлипса и Стива Лексковица. «Я буду представлять интересы Оливера Макколла в его попытке привести в порядок его финансы и другие жизненные интересы, — заявил Филлипс, — Оливер является серьезным кандидатом на банкротство, даже если не учитывать те огромные долги, которые накопились за последние 17 лет его боксерской карьеры. Всем известно, что Оливер прошел через тяжелые испытания как на ринге, так и вне его. Статус банкрота поможет ему очиститься и вновь обрести контроль над своими финансами и другими интересами». По словам его советника и старого друга Джимми Адамса, Оливер воспринимает сложившуюся ситуацию достаточно положительно. Сейчас он тренируется в Нэшвилле и планирует выйти на ринг в самом скором будущем.