Renault обеспокоено союзом Ferrari-Bridgestone

В следующем году в Формуле-1 наступает шинная монополия. Остается Bridgestone, и у команд, которые сейчас пользуются поддержкой Michelin, возникают опасения от взаимовыгодного сотрудничества Ferrari и Bridgestone, которые вместе выиграли шесть кубков конструкторов за последние семь лет. Да и в этом году можно заметить, что японская резина лучшим образом работает на машинах Скудерии.

Флавио Бриаторе, Renault: “ФИА и Bridgestone должны подготовить новые составы резины, чтобы уравнять шансы всех участников чемпионата. Иначе одна из команд может получить несправедливое преимущество. Не только мы так думаем, в ФИА уже знают мнение всех клиентов Michelin”.

Одним из вариантов предлагается вернуться в сликам, которые покинули Формулу-1 вместе с последней гонкой сезона-1997.



Сообщает «Мир Формулы-1 »