Динамо - Шахтер: VAR в матче за Суперкубок, прогнозы букмекеров и где смотреть

Динамо - Шахтер / Укринформ

В воскресенье, 28 июля, киевское Динамо и донецкий Шахтер откроют новый футбольный сезон. Команды в Одессе на стадионе Черноморец сразятся за Суперкубок Украины.

Стоит отметить, что в матчах за Суперкубок команды встречались 11 раз. На счету Шахтера пять побед в очных встречах, Динамо побеждало горняков шесть раз.

В прошлом году обладателем Суперкубка стало киевское Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Автором победного гола стал Виталий Буяльский забивший на 18-й минуте.

Динамо - Шахтер: VAR протестируют в матче

Важное изменение в регламенте УПЛ – внедрение системы VAR на матчах чемпионата страны. Видеоповторы планируют тестировать в режиме офлайн (без вмешательства в ход игры) в течение первого круга, а с весны запустить онлайн.

Одним из нововведений в матче за Суперкубок станет начало работы в украинском футболе системы VAR, правда, пока все будет проходить также в тестовом режиме.

"В каких случаях будет применяться VAR? Протоколом VAR определены четыре категории ситуаций, за которыми следят видеоассистенты: голы, пенальти, прямые красные карточки и ошибки в идентификации игрока, получившего дисциплинарную санкцию. Это ключевые вещи, влияющие на исход матча, а следовательно – библия для арбитров VAR", – сказал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Два лучших клуба Украины сразятся за Суперкубок / ФК Динамо

Прогнозы букмекеров

Согласно котировкам букмекеров, Шахтер под руководством нового тренера Луиша Каштру имеет больше шансов выиграть Суперкубок. На победу горняков предлагают коэффициент 2.30. На то, что киевляне выиграют в основное время можно поставить с коэффициентом в 3.20. Ничья в основное время котируется - 3.30.

Если в основное время победителя выявлено не будет, команды сразу же ждет серия пенальти, без экстра-таймов. В этом случае букмекера дают на победу Шахтера – 1.75, а на победу Динамо – 2.30.

Где смотреть Суперкубок-2019

В прямой трансляции матч за Суперкубок можно будет посмотреть в 21:00 на телеканалах Украина и Футбол 1.

На канале Футбол в 20:15 начнется программа Великий футбол, в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, уже поделятся со зрителями впечатлениями о матче.

Также текстовую трансляцию матча будет вести Главред.