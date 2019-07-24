Динамо - Шахтер: VAR в матче за Суперкубок, прогнозы букмекеров и где смотреть

Матч за Суперкубок Украины начнется 28 июля в 21.00.
В воскресенье, 28 июля, киевское Динамо и донецкий Шахтер откроют новый футбольный сезон. Команды в Одессе на стадионе Черноморец сразятся за Суперкубок Украины.
Стоит отметить, что в матчах за Суперкубок команды встречались 11 раз. На счету Шахтера пять побед в очных встречах, Динамо побеждало горняков шесть раз.
В прошлом году обладателем Суперкубка стало киевское Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Автором победного гола стал Виталий Буяльский забивший на 18-й минуте.
Динамо - Шахтер: VAR протестируют в матче
Важное изменение в регламенте УПЛ – внедрение системы VAR на матчах чемпионата страны. Видеоповторы планируют тестировать в режиме офлайн (без вмешательства в ход игры) в течение первого круга, а с весны запустить онлайн.
Одним из нововведений в матче за Суперкубок станет начало работы в украинском футболе системы VAR, правда, пока все будет проходить также в тестовом режиме.
"В каких случаях будет применяться VAR? Протоколом VAR определены четыре категории ситуаций, за которыми следят видеоассистенты: голы, пенальти, прямые красные карточки и ошибки в идентификации игрока, получившего дисциплинарную санкцию. Это ключевые вещи, влияющие на исход матча, а следовательно – библия для арбитров VAR", – сказал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
Прогнозы букмекеров
Согласно котировкам букмекеров, Шахтер под руководством нового тренера Луиша Каштру имеет больше шансов выиграть Суперкубок. На победу горняков предлагают коэффициент 2.30. На то, что киевляне выиграют в основное время можно поставить с коэффициентом в 3.20. Ничья в основное время котируется - 3.30.
Если в основное время победителя выявлено не будет, команды сразу же ждет серия пенальти, без экстра-таймов. В этом случае букмекера дают на победу Шахтера – 1.75, а на победу Динамо – 2.30.
Где смотреть Суперкубок-2019
В прямой трансляции матч за Суперкубок можно будет посмотреть в 21:00 на телеканалах Украина и Футбол 1.
На канале Футбол в 20:15 начнется программа Великий футбол, в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, уже поделятся со зрителями впечатлениями о матче.
Также текстовую трансляцию матча будет вести Главред.