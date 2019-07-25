Американская теннисистка выложила в сеть эротическое фото

Слоан Стивенс / Инстаграм

Большинство теннисистов продолжает активно отдыхать. В основном они расслабляются в теплых краях, плавая и наслаждаясь отдыхом.

26-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс в компании своего парня Джози Алтидора отправилась нежится под океанскими волнами. Спортсмены встречаются с 2016 года, а знакомы еще со школы. Недавно пара объявила о своей помолвке.

Американка не забыла побаловать своих фанатов эротическими селфи с пляжа.

Напомним, что экс-первая ракетка мира немка Анжелик Кербер отправилась отдыхать на море и кататься на лодке.

К слову, недавно своих поклонников порадовала селфи российская фигуристка Евгения Медведева.