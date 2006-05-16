Бондаренко выбывает из борьбы за $1,3 млн.

Киевлянка Екатерина Бондаренко выбыла из борьбы в одиночном разряде на престижнейшем турнире WTA первой категории с призовым фондом $1 340 000 Internazionali d'Italia, проходящем в Риме, Италия, передает «Наш спорт»

В стартовом поединке, длившемся более двух часов, в упорнейшей борьбе Екатерина уступила 15 ракетке турнира итальянке Флавии Пеннетте: 2-6, 6-2, 4-6.

Добавим, что Катерина продолжает борьбу в парном разряде: белорусско-украинская пара Азаренко/Бондаренко успешно преодолела квалификацию, и сегодня вечером померяется силами с украинско-румынской парой Бейгельзимер/Ванк.