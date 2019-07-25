Лига Европы. Будучность - Заря: видео трансляция матча, подробности матча

25 июля 2019, 16:22

Матч второго квалификационного раунда Будучность - Заря начнется 25 июля в 21.45.

Будучность - Заря
Будучность - Заря / УЕФА

Сегодня луганская Заря проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Виктора Скрипника стал клуб Будучность из Черногории. 

Обычно еврокубковый путь Будучности обрывался на первом раунде. Заря считается опытным еврокубковым бойцом и сделает все, чтобы это доказать на деле.

16.20 - Если в минувшем сезоне при Вернидубе Заря преимущественно действовала со стартовыми расстановками 4-2-3-1 и 4-4-1-1, то в большинстве летних спаррингов Скрипник наигрывал иную схему - 4-3-1-2. Сегодня, наверняка луганчане будут играть с такой же расстановкой.

15.45 - Новичок Зари Владлен Юрченко в компании Филиппа Будковского вышли из гостиницы прогуляться. Особого ажиотажа вокруг наших футболистов не было. Они направились к центру города.

15.00 - Тренерский штаб Зари во главе с Виктором Скрипником решил прогуляться по центру Подгорицы. Их сопровождают несколько стражей порядка.

14.30 - Футболисты Подгорицы провели разминку перед игрой. Индивидуально тренировались травмированные Иванович, Грбич и Вуячич.

13.30 - Стало известно, что в матче с Зарей не примут участие - Иванович, Вуячич, а также Грбич. У все троицы микротравмы, и тренерский штаб решил ими не рисковать.

13.00 - Заря вернулась с тренировки на местном стадионе. в команде царит боевая атмосфера. Все здоровы и рвутся в бой.

Где смотреть матч

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Будучность - Заря в 21.45 покажет телеканал УНИАН.

отметим, что ответный матч, который состоится 1 августа в 19:00, также покажет УНИАН.

Также видео трансляцию матча будет вести Главред.

Что говорят тренера

Главный тренер Зари Виктор Скрипник ждет от своих подопечных хорошей игры в предстоящем матче с черногорской Будучностью.

"Ожидаем встречи с качественным соперником. Они в сезоне провели две официальные игры. А у нас были лишь товарищеские матчи. Всегда есть волнение. Не знаешь еще, как команда, как говорится, стоит на ногах. Предстартовое волнение ощущаю не только на себе, а и на команде. Но без него было бы еще хуже. Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Сильнейший обязательно пройдет дальше, надеюсь это будем мы. Жду от своих ребят хорошей игры, а главное прохода в следующий раунд", - цитирует Скрипника официальный сайт луганчан.

Наставник Будучности Бранко Брнович опасается Зари, но верит в успех своей команды.

"Мы все верим, что можем успешно играть и двигаться дальше. Если по сумме двух игр с украинцами добьемся успеха, то я убежден, что мы сможем многое сделать в Европе. По моему мнению, Заря более сильный соперник, чем тот, кто будет ждать нас в третьем раунде.  В поединке с Зарей мы должны быть осторожными, на поле нужно уважать команду, с которой играем. Ключом к успеху является терпение. Важно сохранить свои ворота в неприкосновенности, но при этом стараться также проявить себя и в атаке. Мы должны быть максимально сконцентрированными и твердыми. Многое в этом матче будет зависеть от ответственности наших полузащитников и игроков обороны. Верю, что мы сможем пройти Зарю", - сказал накануне матча журналистам Бранко Брнович. 

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