Хоккей. ЧМ-2006. Россия в четвертьфинале сыграет с Чехией

Сегодня, 16 мая, проходят заключительные матчи квалификационного этапа на чемпионате мира в Риге. По их итогам команды получили «своих» соперников в четвертьфиналах.



Соперником сборной России станет сборная Чехии, уступившая команде США.



В другой группе, где выступает сборная России, команда Белоруссии обыграла сборную Швейцарии и обеспечила себе третье место в группе. Таким образом, в четвертьфинале белорусы сыграют с командой Финляндии.



Швейцарцы же должны надеяться на то, что сборная Украины обыграет команду Словакии. В противном случае в четвертьфинал выйдут именно словаки.



Квалификационный этап



Группа E

Чехия – США – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)



Группа F

Швейцария – Белоруссия – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)