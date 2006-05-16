Хоккей. ЧМ-2006. Результаты. Календарь игр

Сегодня, 16 мая, проходят заключительные матчи квалификационного этапа на чемпионате мира в Риге. По их итогам команды получают «своих» соперников в четвертьфиналах. У сборной России уже определился соперник. Им станет сборная Чехии. Белорусы сыграют с финнами. Сегодня еще предстоит провести поединки Латвии с Норвегией, Украине – со Словакией.



Квалификационный этап



Чехия - США - 1:3

Швейцария - Белоруссия - 1:2

Латвия - Норвегия

Украина – Словакия



Матчи ¼ финала:



17 мая



Канада – (?)

Швеция - США

18 мая



51. Россия - Чехия (17:15)

52. Финляндия - Белоруссия (21:15)





Утешительный этап:



1. Дания - 5

2. Италия - 3

3. Казахстан - 2

4. Словения - 2



Казахстан и Словения покинут первый дивизион. На их место придут Германия и Австрия.