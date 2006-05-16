Хоккей. ЧМ-2006. Результаты. Календарь игр

Сегодня, 16 мая, проходят заключительные матчи квалификационного этапа на чемпионате мира в Риге. По их итогам команды получают «своих» соперников в четвертьфиналах. У сборной России уже определился соперник. Им станет сборная Чехии. Белорусы сыграют с финнами. Сегодня еще предстоит провести поединки Латвии с Норвегией, Украине – со Словакией.
Квалификационный этап
Чехия - США - 1:3
Швейцария - Белоруссия - 1:2
Латвия - Норвегия
Украина – Словакия
Матчи ¼ финала:
17 мая
Канада – (?)
Швеция - США
18 мая
51. Россия - Чехия (17:15)
52. Финляндия - Белоруссия (21:15)
Утешительный этап:
1. Дания - 5
2. Италия - 3
3. Казахстан - 2
4. Словения - 2
Казахстан и Словения покинут первый дивизион. На их место придут Германия и Австрия.