31 мая Украина и Польша подадут заявку на проведение финала Евро-2012

31 мая Украина и Польша подадут досье заявки на право проведения финальной части Евро-2012.

Как сообщает УНИАН, об этом вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил сегодня на заседании рабочей группы по организации работы относительно участия Украины во втором этапе тендера УЕФА на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Республике Польша.



„Мы двигаемся в запланированном темпе: 11 мая правительство приняло план мероприятий по подготовке заявки на участие во второй стадии Евро-2012, план выполняется, и уже 31 мая мы должны презентовать нашу общую украинско-польскую заявку в Женеве”, - цитирует пресс-служба Кириленко.



Во время сегодняшнего заседания был также обсужден вопрос о выделении земельных участков под гостиницы, создании надлежащей туристической инфраструктуры, а также создания туристически-информационных центров и фан-зон в каждом городе, который будет принимать Евро-2012, для сотен тысяч болельщиков из-за границы.



„Отдельное внимание мы уделили подготовке Законопроекта о Евро-2012 – это необходимое условие УЕФА. Думаю, уже до конца сентября - начала октября парламент примет по нему положительное решение”, - подчеркнул Кириленко.