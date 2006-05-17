Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

Закончился квалификационный этап чемпионата мира по хоккею в Риге. Приводим личную и командную статистику перед началом плей-офф.



Личная статистика



Бомбардиры

1. Сидни Кросби (Канада) - 12 (6 голов+6 передач)

2. Патрис Бержерон (Канада) – 11 (4+7)

3. Михаил Грабовский (Беларусь) - 9 (5+4)

...9. Евгений Малкин (Россия) - 8 (3+5)

10. Александр Овечкин (Россия) – 7 (5+2)





Снайперы

1. Сидни Кросби (Канада) – 6

2. Михаил Грабовский (Беларусь) - 5

- Ким Стаал (Дания) - 5

- Александр Овечкин (Россия) - 5





Штрафники

1. Туомо Рууту (Финляндия) - 35 минут

2. Владимир Денисов (Беларусь) – 33

3. Томас Дерунс (Швейцария) - 29



Командная статистика



Голевая эффективность (голы/броски)

1. Россия - 17,30% (32 / 185)

2. Канада - 16,02% (33 / 206)

3. Белоруссия - 15,54% (23 / 148)



Штрафные минуты

1. Украина – 193

2. Италия - 183

3. Казахстан - 156