Хоккей. ЧМ-2006. Статистика

Закончился квалификационный этап чемпионата мира по хоккею в Риге. Приводим личную и командную статистику перед началом плей-офф.
Личная статистика
Бомбардиры
1. Сидни Кросби (Канада) - 12 (6 голов+6 передач)
2. Патрис Бержерон (Канада) – 11 (4+7)
3. Михаил Грабовский (Беларусь) - 9 (5+4)
...9. Евгений Малкин (Россия) - 8 (3+5)
10. Александр Овечкин (Россия) – 7 (5+2)
Снайперы
1. Сидни Кросби (Канада) – 6
2. Михаил Грабовский (Беларусь) - 5
- Ким Стаал (Дания) - 5
- Александр Овечкин (Россия) - 5
Штрафники
1. Туомо Рууту (Финляндия) - 35 минут
2. Владимир Денисов (Беларусь) – 33
3. Томас Дерунс (Швейцария) - 29
Командная статистика
Голевая эффективность (голы/броски)
1. Россия - 17,30% (32 / 185)
2. Канада - 16,02% (33 / 206)
3. Белоруссия - 15,54% (23 / 148)
Штрафные минуты
1. Украина – 193
2. Италия - 183
3. Казахстан - 156