Олимпийский чемпион попался на допинге

17 мая 2006, 10:39

Допинг-проба олимпийского чемпиона Афин по тяжелой атлетике в весовой категории до 105 кг Дмитрия Берестова дала положительный результат. Проба была взята у спортсмена во время учебно-тренировочного сбора на базе в Подольске в начале апреля, тест проверяли специалисты кельнской лаборатории в рамках внесоревновательного допинг-контроля ВАДА. Препарат, обнаруженный в допинг-пробе Берестова, относится к группе анаболических стероидов. В случае положительного результата и пробы В Берестову грозит двухлетняя дисквалификация.

Эту информацию подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Николай Пархоменко: «О факте обнаружения допинга я узнал три дня назад со слов самого Берестова, но никаких официальных уведомлений ни из ВАДА, ни из кельнской лаборатории пока в адрес федерации не поступало. О том, какой конкретно запрещенный препарат обнаружен в пробе спортсмена, мне неизвестно. Так или иначе, 23 мая я полечу в Китай на заседание исполкома Международной федерации тяжелой атлетики, где мы обсудим данный инцидент с ее президентом», - сообщает Коммерсант.
В кельнской лаборатории недавно разработали новейшую методику обнаружения даже малейших признаков анаболических стероидов в допинг-пробах спортсменов, и под подозрение в их употреблении попал еще ряд ведущих европейских атлетов – представителей других видов спорта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на зарубежные источники.

Николай Дурманов, глава антидопинговой службы Росспорта, отметил, что другие аккредитованные ВАДА лаборатории начали использовать аппаратуру новейшего поколения, поэтому неизбежны новые громкие скандалы: «Думаю, уже летом, аппаратура, аналогичная той, что используется в Кельне, будет запущена и в России. Что же касается данного дела, то мне о нем известно вплоть до мельчайших деталей. Однако исходя из правил ВАДА, наших правил, а также общеспортивной этики я сейчас не имею права обнародовать ни имя спортсмена, ни название обнаруженного в его пробе A препарата, ни тем более давать оценку случившемуся».

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