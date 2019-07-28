Динамо - Шахтер: 0:1 - трансляция матча, все подробности матча (обновляется)

28 июля 2019, 21:59

Матч за Суперкубок Украины Динамо - Шахтер начнется 28 июля в 21.00.

Динамо - Шахтер
Динамо - Шахтер / Главред

Сегодня официально открывается новый футбольный сезон в Украине. По традиции он открывается матчем за Суперкубок. В матче-открытии сойдутся два извечных соперника - киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Суперкубок Украины проводится с 2004 года. Обладателем трофея становились только две команды - киевское Динамо и донецкий Шахтер. Восемь трофеев на счету донецкого клуба, семь раз Суперкубок выигрывали киевляне. В предыдущих 15 поединках за Суперкубок было забито 39 мячей (в среднем 2,6 гола за игру). При этом, чаще всего мячи забивались в стартовые 15 минут - 9 раз.

Напомним, что в прошлом году обладателем Суперкубка стало Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Победный гол на 18-й минуте забил Виталий Буяльский.

45+4 минута - Первый тайм окончен.

45+3 минута - Горняки забивают гол. После навеса с углового Кривцов не сумел переправить мяч в ворота с двух метров. Беседин выбил отскочивший мяч точно на ногу Алану Патрику, который из центра штрафной нанес точный удар!

45 минутаБуяльский сбил Мораеса в центре поля. Желтая карточка у Динамо.

44 минута - Исмаили ворвался в штрафную, но не сумел отдать точный пас. Шепелев разрядил обстановку.

43 минута - Динамо прессингует.

40 минутаПетарда упала недалеко от Бойко. Голкипер упал на газон. 

37 минутаВербич нарушил правила против Болбата на половине поля Шахтера.

35 минута Исмаили неточно пробил из-за пределов штрафной.

35 минута - Исмаили выскочил один на один с Бойко и не сумел пробить голкипера, который ногой отбил мяч!

34 минута - Исмаили пробил прямо в руки Бойко

32 минута - Опасно бил Тайсон. Бойко отбил из под перекладины.

31 минутаБеседин из правого угла штрафной пробил в руки Пятову.

29 минута - грубо сыграл Хочолава. Желтая карточка у игрока Шахтера.

28 минута После прострела Караваева с правого фланга Вербич пробил из центра штрафной. Степаненко отвел угрозу от ворот.

27 минута - Атака горняков завершилась неточной передачей Тайсона.

24 минута Караваеву оказывают медицинскую помощь.

22 минутаВербич слева ворвался в штрафную Шахтера, но слишком сильно навесил на партнеров.

20 минута -  Марлос сбил Вербича в центре поля.

19 минута - В центр поля переместилась игра. Динамо выглядит агрессивнее.

17 минута - Опасный момент в штрафной Пятова. Мяч попал в руку защитнику после прострела слева, арбитр не решился назначить пенальти.

15 минута - Неточный удар из центральной зоны наносил Тайсон

14 минута - Марлос немного не успел на разрезной пас из глубины. Бойко был первым на выходе.

11 минута - Арбитр матча решает заменить мяч.

8 минута - Простреливал Исмали. Бойко отбил подальше от ворот.

6 минута - Марлос пробил по цели. Бойко вытянул сложнейший мяч из своей левой девятки

5 минута - Сбили Миколенко. Опасный штрафной, но он дивидендов Динамо не принес.

3 минута - Довольно резвое начало, хоть и без моментов, но команды уже обменялись острыми атаками.

21.00 - Виталий Романов дает стартовый свисток. Матч начался.

20.55 - Шахтер и Динамо вышли на поле. Сейчас будут командные фото. Пять минут до начала матча.

20.40 - Команды ушли в раздевалки. Сейчас будут последние тренерские установки.

20.20 - Стали известны стартовые составы команд.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Кадири, Сидорчук, Цитаишвили, Де Пена

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Соломон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Пихаленок, Тете, Сикан, Дентиньо

20.10 - Несмотря на обилие слухов в киевском Динамо решили дать Александру Хацкевичу еще один шанс. У Шахтера лето выдалось более жарким - Паулу Фонсеку, который за три года работы завоевал с горняками восемь трофеев, сменил другой португальский специалист Луиш Каштру. Каким для станет его дебют в украинском футболе? Сегодняшний матч даст ответ на этот вопрос

19.55 - Футболисты активно разминаются. Идет подготовка к стартовому матчу нового сезона

19.20 - Зрители подтягиваются на стадион. Сегодня ожидается аншлаг. Все билеты распроданы.

19.00 - Обе команды отправились на стадион Черноморец, где сегодня сразятся за Суперкубок. До матча остается 2 часа.

18.35 - Служба Безопасности и полицейские тщательно проверяют стадион и его окрестности. На матче будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

17.45 - В центре Одессы фанаты Динамо устроили своеобразный фан-марш. Фанаты идут и поют гимн клуба. 

17.30 - Судейская бригада во главе с Виталием Романовым заехала на стадион Черноморец. До матча осталось 3,5 часа.

В Одессе праздничная футбольная атмосфера
В Одессе праздничная футбольная атмосфера / on.od.ua

17.00 - Стало известно, что матч за Суперкубок посетит президент Украины Владимир Зеленский. Суперкубок станет первым спортивным мероприятием, которое посетит Зеленский в качестве президента Украины.

16.45 - Для безопасности граждан на стадион и улицы города сегодня выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка. Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

16.15 - На стадионе активно настраивается система видеопомощи арбитров - VAR. Одним из нововведений в матче за Суперкубок станет начало работы в украинском футболе системы VAR, правда, пока все будет проходить в тестовом режиме. 

15.35 - Пришла новость из лагеря Динамо. Виктор Цыганков не сможет принять участие в матче из-за микротравмы. Александр Хацкевич решил не рисковать форвардом накануне матчей Лиги чемпионов.

15.25 - В Одессе футбольная температура. Градусник показывает 25 градусов. 

14.35 - Главный тренер Шахтера Луиш Каштру на первый официальный матч сезона взял с собой всех футболистов. В Одессу отправились 28 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Богдан Бутко, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Тете, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Манор Соломон, Маркос Антонио, Фернандо, Дентиньо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Густаво Бланко Лещук, Оларенважу Кайоде

14.00 - Номинальные гости сыграют в домашней, оранжево-черной форме. За два часа до стартового свистка арбитра горняки отправятся на стадион Черноморец.

13.30 - На прогулку по Одессе вышел Луиш Каштру с тренерским штабом горняков. Тренера пребывают в хорошем настроении, видно, что мыслями уже в сегодняшней игре.

13.00 - Вокруг гостиницы, где расположилось Динамо собралась большая армия фанатов киевлян. Все облачены в клубные футболки и шарфы.

12.00 - Ряд футболистов Шахтера прогулялись по Одессе. Любители селфи и автографов атаковали горняков.

Читайте такжеДинамо - Шахтер: где смотреть Суперкубок, билеты на матч, ориентировочные составы

Где смотреть Суперкубок

В прямой трансляции матч можно посмотреть в 21:00 на телеканалах Украина и Футбол 1.

На канале Футбол в 20:15 начнется программа Великий футбол, в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, эксперты поделятся со зрителями впечатлениями о матче. 

Также текстовую трансляцию матча будет вести Главред.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Шахтер Суперкубок Динамо Киев новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:02
В Киеве простились со спортсменом Романом Вирастюком
21:59
Динамо - Шахтер: 0:1 - трансляция матча, все подробности матча (обновляется)
21:47
Психолог объяснила, как стать самым эффективным человеком Видео
21:14
Эксперт пояснила, как прекратить катастрофический отток заробитчан из Украины
21:00
Епифаний рассказал, сколько приходов "перебежало" в ПЦУ из бывшей УПЦ МП
20:41
Погода в Киеве резко испортится — синоптики Фото Видео
20:38
Дуэт Нетты Барзилай и Maruv зажег публику в Москве Видео
20:11
В Германии жестоко убита молодая украинка-заробитчанка: подробности преступления
19:34
Режиссер Короля льва показал тайную сцену, снятую в Африке
19:10
"Если бы покалечили или убили": Мосийчук сожалеет, что в Москве мало били протетующих
19:02
Российский гонщик сгорел заживо во время соревнований - смертельная авария попала на видео Видео
18:45
"Вся Россия пламенем объята": Сергей Шнуров написал "острый" стих о жуткой стихии
18:35
Ферстаппен выиграл Гран-при Германии
18:15
Эксперт назвал серьезную опасность из-за Крымского моста Видео
18:13
В Москве протестующие скрылись от избиений полиции в церкви: эпичное видео Видео
17:40
Виктор Павлик покрасовался с молоденькой возлюбленной на берегу моря, опубликовано фото Видео
17:29
Глава полиции Днепропетровщины Глуховеря отказался уходить в отставку
17:07
Зеленский обратился с просьбой к предстоятелям украинских церквей
16:42
"Пушка-пышка": рэперша Alyona Alyona заинтриговала детским фото
16:34
Сибирь горит: в России не тушат три миллиона гектаров леса из-за нехватки денег Видео
16:12
Епифаний поставил точку в вопросе "раскола" ПЦУ Фото
16:11
Юлия Ткач: Иногда позволяю себе немного вредной пищи
16:09
Крестный ход в Киеве: в МВД назвали количество участников Фото
15:38
Украинская звезда показала "неадеквата"-преследователя Видео
15:36
В Запорожье произошла утечка титана
15:05
Украине для успеха не хватает только одного — Волкер Видео
14:40
Бари Алибасов наехал на сына: заработал на болезни десятки миллионов и "смылся" Видео
14:35
"Виной всему анальный секс": православный епископ рассказал, откуда берутся геи
14:15
Стала известна судьба захваченного КНДР российского судна
13:53
В белорусском футболе установлен рекорд
13:50
Шести областям Украины светят неприятные погодные "подарки" Видео
13:39
В Харькове вандалы залили краской памятник УПА
13:28
Свежо предание: ставший нардепом от Слуги народа комик собрался жить на депутатскую зарплату
13:25
Известный российский журналист умер в день своих именин
12:51
В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
12:12
День Крещения Руси: в Киеве ПЦУ проводит крестный ход Видео
11:39
Саакашвили собрался вернуться в Одессу и "освободить ее от бандитов"
11:25
Яценюк поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси
11:08
Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной
11:04
Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу
10:33
"Убийцы российских подлодок": два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма
10:30
Идет на дно: аналитик рассказал, почему доллар стремительно дешевеет
10:19
Дэвис досрочно победил Нуньеса и защитил чемпионский пояс
10:04
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL
09:51
Более тысячи: в Москве произошли самые массовые задержания за последние семь лет Видео
09:45
В Слуге народа назвали главного кандидата на ключевое министерство
09:34
Фармер победил Френуа и сохранил чемпионский титул
09:33
На грани дефолта: что делать Зеленскому, чтобы Украина не стала рабом кредиторов мнение
09:25
Рамирес нокаутировал Хукера и объединил чемпионские пояса
09:05
Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли скандального главу полиции Днепропетровщины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять