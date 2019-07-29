Футболист занялся сексом с подругой и слил запись в Сеть: опубликованы кадры 18+

В общем, за мужское достоинство и половую жизнь игрока можно порадоваться, но вряд ли он будет доволен скандалом.
Форвард Клинтон Нжи, едва-едва перешедший из французского Марселя в московское Динамо, угодил в секс-скандал.
Футболист, по всей видимости, случайно, выложил в приложение Snapchat видеозапись своих любовных утех. На кадрах, распространившихся по сети видно, как партнерша удовлетворяет орально 25-летнего игрока.
Clinton Njie, Dinamo Moskova'ya transferini kutladığı gece, fazla alkol alması sebebiyle uygunsuz "story" paylaşımlarında bulundu. pic.twitter.com/kuiuLbb5ob
— Sporcope (@sporcope) 27 июля 2019 г.
Напомним, ранее в Сети всплыли откровения легендарного игрока Динамо Виктора Серебряникова о секс-оргиях советских футболистов.