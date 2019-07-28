Российский гонщик погиб во время соревнований - смертельная авария попала на видео

Сергей Боричев разбился на гонках / КП

В поселке Быково Московской области прошли соревнования по дрэг-рейсингу Московская миля. Во время их проведения на трассе произошла трагедия, сообщает официальный сайт соревнований.

Пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R и вылетел за пределы трассы. Машина Боричева снесла телевизионную вышку и загорелась. Спасательные службы приехали на место происшествия и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.

Врачи сделали все возможное для спасения спортсмена, но из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось.

Напомним, российский боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя в США.