Чемпиона Европы обвиняют в убийстве

Известный грузинский дзюдоист Давид Маргошвили был задержан сотрудниками Министерства внутренних дел страны в Панкисском ущелье по подозрению в убийстве собственного крестного. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на информационное агентство "Новости-Грузия", которое было проинформировано из МВД республики.



Маргошвили, выигравший в 2005 году чемпионат Европы, выстрелил в 25-летниего Малхаза Джапаридзе во время ссоры, которая произошла между ними в студенческом городке в центре Тбилиси. Пуля попала Джапаридзе в ногу, и он умер в больнице от потери крови.



Давид Маргошвили пытался скрыться в родном селе, расположенном в Панкисском ущелье на востоке Грузии, но был задержан сотрудниками МВД. У подозреваемого в убийстве обнаружено и изъято огнестрельное оружие.