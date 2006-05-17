Норвежского арбитра убрали из Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить норвежского бокового судью Уле-Херманна Боргана от работы на финальном матче Лиги чемпионов. Встреча между "Барселоной" и "Арсеналом" состоится в среду, 17 мая, на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.



Причиной санкций УЕФА стали фотографии рефери в норвежской газете Drammens Tidende, на которых он изображен в футболке испанского клуба. Решение об отстранении Боргана было принято во вторник на специальном заседании судейского комитета УЕФА, передает «Лента.ru».

В норвежской бригаде арбитров во главе с Терье Хауге Боргана заменит его соотечественник Арильд Сундет. Он должен прилететь в Париж в среду утром. Тем временем главный судья матча Хауге признал, что Борган поступил глупо, но попытался оправдать своего коллегу тем, что тот просто был очень рад назначению на финал Лиги чемпионов.